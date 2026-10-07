Google Maps अपडेट नहीं होने से बेवकूफ बन रहे यात्री, ब्लू लाइन देख बारापुला फेज-3 पर जाम में फंस रहे लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर ट्रैफिक की स्थिति अब भी गूगल मैप पर अपडेट नहीं हो पायी है। इसके चलते बुधवार को भी ड्रोन के जरिए ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है।

जाम की स्थिति दिखते ही प्रमुख प्वाइंट पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन करने के साथ ही मैनुअल तरीके से नियंत्रित भी की जा रही है। दरअसल, मयूर विहार, डीएनडी लूप व एनएच-24 से एम्स की तरफ जाने वालों को गूगल सर्च में बारापुला फ्लाईओवर का रास्ता ब्लू यानी एकदम खाली दिख रहा है। ड्रोन व्यू। जागरण शॉर्टकट का चक्कर और गूगल मैप की गफलत शॉर्टकट का सुझाव देते हुए गूगल वाहन चालकों को फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा है, जो जाम की वजह भी बन रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अभी गूगल मैप पर लोगों को रियल टाइम अपडेट नहीं मिल रहा है। इस पर गूगल की ओर से काम किया जा रहा है। जल्द ही अपडेट मिलने लगेगा।