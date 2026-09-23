लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E4 में तकनीकी खराबी, 24 हजार फीट की ऊंचाई से लौटा विमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई4 को टेकआफ के तुरंत बाद आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी।

बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान ने लंदन समय अनुसार रात 8:05 बजे रनवे 27आर से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस लंदन लैंड कराना पड़ा।

इंग्लिश चैनल के ऊपर घोषित हुई इमरजेंसी

विमान ने उड़ान भरने के बाद जैसे ही इंग्लिश चैनल के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई हासिल की, पायलटों ने आगे चढ़ाई रोक दी। इसके तुरंत बाद क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन संदेश भेजा।