Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E4 में तकनीकी खराबी, 24 हजार फीट की ऊंचाई से लौटा विमान

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Pooja Tripathi
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:16 AM (IST)

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडिगो की उड़ान संख्या 6E4 को तकनीकी खराबी के ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. इंडिगो उड़ान 6E4 ने उड़ान के तुरंत बाद आपात स्थिति घोषित की।

  2. तकनीकी खराबी के कारण विमान को वापस लंदन लौटना पड़ा।

  3. 24,000 फीट की ऊंचाई से हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई4 को टेकआफ के तुरंत बाद आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी।

बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान ने लंदन समय अनुसार रात 8:05 बजे रनवे 27आर से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस लंदन लैंड कराना पड़ा।

इंग्लिश चैनल के ऊपर घोषित हुई इमरजेंसी

विमान ने उड़ान भरने के बाद जैसे ही इंग्लिश चैनल के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई हासिल की, पायलटों ने आगे चढ़ाई रोक दी। इसके तुरंत बाद क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन संदेश भेजा।

ताकि विमान को तुरंत प्रियारिटी लैंडिंग मिल सके। एटीसी से हरी झंडी मिलने के बाद विमान को सुरक्षित रूप से वापस लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।

यह भी पढ़ें- बैंकॉक से दिल्ली जा रहे विमान में बिगड़ी यात्री की तबीयत, लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग