ट्विन एयरपोर्ट्स का कनेक्टिविटी टेस्ट: न समय घटा न जेब पर बोझ, मुंबई-NCR में एयरपोर्ट के बीच तालमेल बना सिरदर्द﻿

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। भारत में ट्विन एयरपोर्ट का मॉडल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बन रहा है। लेकिन इस मॉडल के पीछे एक व्यावहारिक हकीकत यह उभरी है कि नया एयरपोर्ट बनने से पुराने मुख्य एयरपोर्ट का पैसेंजर लोड सीधे तौर पर कम नहीं होता, बल्कि दो एयरपोर्ट होने पर इंटर-एयरपोर्ट कनेक्टिविटी (दोनों के बीच आवागमन) सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है।

दो एयरपोर्ट के बीच त्वरित आवागमन का पक्का इंतजाम न होने के कारण नए विकसित एयरपोर्ट का सफर यात्रियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मुंबई टी-1 का पुनर्विकास और जमीनी संकट इस चुनौती का ताजा उदाहरण मुंबई में दिख रहा है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के 60 साल पुराने टर्मिनल-1 को ढहाकर नया आधुनिक टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो रहा है। इसके चलते एयरलाइंस और लाखों यात्रियों को मजबूरन नवी मुंबई एयरपोर्ट और टी-2 पर शिफ्ट किया जा रहा है।

इंडिगो, स्पाइसजेट व अकासा एयर की उड़ानों के इस फेरबदल से सांताक्रूज और नवी मुंबई के बीच 35 से 40 किलोमीटर की दूरी और भारी ट्रैफिक का पेच खड़ा हो गया है, जहां सफर में डेढ़ से दो घंटे लग रहे हैं।

दिल्ली-NCR में जेवर और IGI का गणित दिल्ली-NCR में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। आईजीआई पर यात्रियों के भारी भार के बावजूद दक्षिण दिल्ली व गुरुग्राम के यात्रियों की पहली पसंद आईजीआई ही रहेगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) आईजीआई का लोड कम करने के बजाय पश्चिमी यूपी और पूर्वी दिल्ली-एनसीआर के नए यात्रियों व भविष्य की अतिरिक्त उड़ानों को संभालेगा। लेकिन आईजीआई और जेवर के बीच 72 से 80 किमी की दूरी को सड़क मार्ग से तय करने में आज भी दो से ढाई घंटे लग रहे हैं। बिना किसी डायरेक्ट हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के, लेओवर में एक से दूसरे एयरपोर्ट ट्रांसफर होना बेहद जोखिम भरा है।

गोवा का हाल गोवा के ट्विन एयरपोर्ट (डाबोलिम बनाम मोपा) मॉडल से भी यही सबक मिला। नए मोपा एयरपोर्ट के आने के बाद भी डाबोलिम का लोड बना रहा और राज्य का कुल ट्रैफिक 83 लाख से बढ़कर 97 लाख पार कर गया। लेकिन दोनों के बीच 60 किमी की दूरी के लिए सीधी रैपिड मेट्रो न होने से यात्रियों को करीब दो हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ते हैं।

वैश्विक हकीकत, समय घटाना ही एकमात्र हल विशेषज्ञों का कहना है कि लंदन (हीथ्रो व गैटविक) और न्यूयार्क (जेएफके व ला गार्डिया) के उदाहरणों से साफ है कि ट्विन एयरपोर्ट्स तभी पूरी तरह कामयाब होते हैं जब उनके बीच समर्पित हाई-स्पीड रेल, एक्सप्रेस मेट्रो और आटोमैटिक बैगेज ट्रांसफर की व्यवस्था हो।