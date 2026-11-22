जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का असर देश के सोने के आयत पर पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) में अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत के सोने के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

उसके अनुसार इस अवधि में सोने का आयात 24.78 अरब अमेरिकी डालर रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 41.24 अरब डालर था। इस तरह आयात बिल में 16.46 अरब डालर की कमी आई है। कैट के महामंत्री ने क्या कहा? कैट के महामंत्री व चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक वर्ष तक जरूरत नहीं होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। लोगों ने इस आग्रह को गंभीरता से लिया, जिसका असर अब आंकड़ों में दिखाई दे रहा है।

अक्टूबर 2026 में सोने का आयात घटकर 5.51 अरब डालर रह गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 14.72 अरब डालर था। कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सोने का कुल आयात 35 से 40 अरब डालर तक रह सकता है।

सोना खरीद में संयम करने से विदेशी मुद्रा में बचत कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि सोने की खरीद में संयम से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।