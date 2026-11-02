1 जनवरी से सस्ता होगा कई ट्रेनों का सफर, सुपरफास्ट से सामान्य एक्सप्रेस बन जाएंगी 17 ट्रेनें; घटेगा किराया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई सुपरफास्ट ट्रेनों को अब सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए इन ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया जा रहा है। इससे इन ट्रेनों का किराया भी कम हो जाएगा। एक जनवरी से यह बदलाव लागू होगा।

सुपरफास्ट अधिभार से यात्रियों को मिलेगी राहत

निर्धारित मानक के अनुसार औसत 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा मिलता है। इनका नंबर 12 या 2 से शुरू होता है। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से सुपरफास्ट अधिभार वसूला जाता है।