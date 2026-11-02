1 जनवरी से सस्ता होगा कई ट्रेनों का सफर, सुपरफास्ट से सामान्य एक्सप्रेस बन जाएंगी 17 ट्रेनें; घटेगा किराया
भारतीय रेलवे ने कई सुपरफास्ट ट्रेनों को सामान्य एक्सप्रेस में बदलने का निर्णय लिया है, जिससे 1 जनवरी से उनका ...और पढ़ें
HighLights
कई सुपरफास्ट ट्रेनें अब सामान्य एक्सप्रेस में बदलेंगी।
1 जनवरी से इन ट्रेनों का किराया कम हो जाएगा।
यात्रियों को सुपरफास्ट अधिभार से मिलेगी बड़ी राहत।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई सुपरफास्ट ट्रेनों को अब सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए इन ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया जा रहा है। इससे इन ट्रेनों का किराया भी कम हो जाएगा। एक जनवरी से यह बदलाव लागू होगा।
सुपरफास्ट अधिभार से यात्रियों को मिलेगी राहत
निर्धारित मानक के अनुसार औसत 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा मिलता है। इनका नंबर 12 या 2 से शुरू होता है। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से सुपरफास्ट अधिभार वसूला जाता है।
स्लीपर क्लास के लिए 30 रुपये, एसी चेयरकार, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनामी और सेकंड एसी के लिए 45 रुपये और फर्स्ट एसी व एक्जीक्यूटिव क्लास के लिए 75 रुपये सुपरफास्ट अधिभार लगता है।
अधिकारियों का कहना है कि रेलवे वार्षिक आधार पर या नया टाइम टेबल लागू करते समय ट्रेनों की समयबद्धता की समीक्षा करता है। इसके अनुसार ट्रेन के दर्जे में बदलाव का निर्णय लिया जाता है।
उनका कहना है कि ठहराव बढ़ाने, उस रूट पर ट्रैफिक बढ़ने या अन्य कारणों से ट्रेन के लगातार विलंब से चलने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।
इन ट्रेनों के नंबर में होगा बदलाव
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ट्रेन
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वर्तमान नंबर
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नया नंबर
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टनकपुर-पुरानी दिल्ली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस
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12035
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15317
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पुरानी दिल्ली-टनकपुर पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस
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12036
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15318
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देहरादून-काठगोदाम नैनी जनशताब्दी
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12091
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15315
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काठगोदाम-देहरादून नैनी जनशताब्दी
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12092
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15316
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मुरादाबाद-रामनगर कार्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस
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25013
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15313
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रामनगर-मुरादाबाद कार्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस
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25014
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15314
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मुरादाबाद-रामनगर लिंक एक्सप्रेस
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25035
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15335
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रामनगर-मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस
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25036
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15336
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इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस
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20801
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18633
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नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस
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20802
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18634
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दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस
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22551
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15541
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जालंधर सिटी-दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस
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22552
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15542
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पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
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22355
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13255
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चंडीगढ़-पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस
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22356
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13256
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मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्तक्रांति एक्सप्रेस
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12557
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15577
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आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस
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12558
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15578
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राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस
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12391
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13291
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नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस
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12392
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13292