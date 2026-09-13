दिल्लीवाले ध्यान दें! आज भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले ITO समेत कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मैच के कारण आइटीओ, राजघाट, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड समेत मध्य दिल्ली के कई मार्ग प्रभावित रहेंगे।

इसलिए घर से बाहर निकलते समय पूरी योजना और तैयारी के साथ घर से बाहर निकलें और अधिक समय लेकर निकलें। इसके अलावा अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

यात्रा की योजना पहले से बना कर चलने के निर्देश

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत-अफगानिस्तान टी-20 क्रिकेट मैच के सिलसिले में, दोपहर दो बजे से स्टेडियम और उसके आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर रोक, डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम लागू रहेंगे।

आने-जाने वालों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, मैच वाली जगह के आस-पास बेवजह यात्रा करने से बचें, जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।