आज संभलकर निकलें दिल्ली वाले, ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियंत्रित वाहन आवाजाही की घोषणा की है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्रिक्स समिट के कारण वीवीआईपी और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:30 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली और लुटियंस जोन के कई प्रमुख कॉरिडोर को कंट्रोल्ड रोड्स घोषित किया गया है।

BRICS Summit 2026



TRAFFIC ADVISORY



📍 In view of the BRICS Summit on September 12, 2026, traffic diversions and regulated movement will be implemented on key routes across Delhi from 09:30 hrs to 21:00 hrs.



•Commuters are advised to plan their journeys in advance and allow… pic.twitter.com/GEnMwImyS9 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 11, 2026

इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, इंडिया गेट गोलचक्कर, मथुरा रोड और भैरों मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों पर निर्धारित समय के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।