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आज संभलकर निकलें दिल्ली वाले, ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 06:30 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2026 07:20 AM (IST)

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्रिक्स समिट के कारण वीवीआईपी और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुबह ...और पढ़ें

ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू

ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू

HighLights

  1. तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, इंडिया गेट गोलचक्कर पूरी तरह से बंद

  2. सुबह 9:30 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रमुख रूट्स रहें प्रभावित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियंत्रित वाहन आवाजाही की घोषणा की है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्रिक्स समिट के कारण वीवीआईपी और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:30 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली और लुटियंस जोन के कई प्रमुख कॉरिडोर को कंट्रोल्ड रोड्स घोषित किया गया है।

 

इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, इंडिया गेट गोलचक्कर, मथुरा रोड और भैरों मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों पर निर्धारित समय के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

ट्रैफिक व्यवधान को कम करने के लिए पुलिस ने प्रभावित क्षेत्रों के आसपास कई डायवर्जन पॉइंट्स तय किए हैं। वाहनों को रिंग रोड और अन्य आर्टेरियल सड़कों सहित निर्धारित वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा।

यात्रियों के लिए सलाह

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से यात्रा पहले से प्लान करने और अतिरिक्त समय निकालने की अपील की है। जहां संभव हो, मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

डायवर्जन रूट्स का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का अनुपालन करें। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ये प्रतिबंध ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले वीवीआईपी और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं।