BRICS Summit 2026 के दौरान 12 सितंबर को दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, Traffic Diversions Map देखकर घर से निकलें
दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर 12 सितंबर को दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है। रात ...और पढ़ें
HighLights
ब्रिक्स समिट 2026 के लिए दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन।
12 सितंबर को रात 8:15 से 11:00 बजे तक लागू।
यात्रियों से मेट्रो उपयोग और पुलिस निर्देशों का पालन करने की अपील।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर को रात 8:15 बजे से 11:00 बजे तक दिल्ली के कई प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही लागू रहेगी।
इस दौरान आम लोगों से अपील की गई है कि वे पहले से अपनी यात्रा की योजना बना लें, जहां संभव हो मेट्रो का इस्तेमाल करें, डायवर्जन रूट्स का पालन करें तथा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
🔸In view of the BRICS Summit 2026, traffic diversions and regulated movement will be in place across key Delhi routes on September 12, from 8:15 PM to 11:00 PM.— Delhi Police (@DelhiPolice) September 11, 2026
🔹Plan ahead, use the Metro wherever possible, follow diversion routes and traffic personnel’s directions, and allow… pic.twitter.com/HUJgjCqDCs
यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय से पहले जानकारी हासिल कर अपनी यात्रा को सुचारू बनाएं ताकि समिट के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
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