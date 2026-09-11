BRICS Summit 2026 के दौरान 12 सितंबर को दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, Traffic Diversions Map देखकर घर से निकलें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर को रात 8:15 बजे से 11:00 बजे तक दिल्ली के कई प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही लागू रहेगी।

इस दौरान आम लोगों से अपील की गई है कि वे पहले से अपनी यात्रा की योजना बना लें, जहां संभव हो मेट्रो का इस्तेमाल करें, डायवर्जन रूट्स का पालन करें तथा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।