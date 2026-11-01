तो रामलीला मैदान रैली में कितने लोग पहुंचे? 10 लाख के दावे की निकली हवा; खाली रह गईं कुर्सियां

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। राजधानी के रामलीला मैदान में हुई महारैली में कांग्रेस की तरफ से 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया था, लेकिन यह जमीन पर नहीं उतर पाया। 10 से 12 एकड़ में फैले रामलीला मैदान की क्षमता करीब 50 हजार लोगों की है।

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हो रहा था, उस समय तक भी रामलीला मैदान पूरा नहीं भर पाया था। यहां तक कि कुर्सियां भी कई खाली नजर आईं। माना जा रहा है कि रामलीला मैदान में अधिकतम 30 से 35 हजार लोग मौजूद थे।

इसके साथ करीब 25 से 30 हजार लोगों के मैदान के बाहर होने का अनुमान था। ऐसे में इनकी कुल संख्या अधिकतम 60 से 70 हजार ही रही। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी 60 से 70 हजार लोगों के होने का अनुमान जताया।

10 लाख के दावे के मुकाबले कम रही भीड़ यह स्थिति तब रही जब कांग्रेस के अलावा आईएनडीआईए के प्रमुख दलों ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर से इन दलों के कार्यकर्ता पहुंचे थे।