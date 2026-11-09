दिल्ली में ठंड की दस्तक, कल से बदलेगा मौसम का मिजाज; कोहरो को लेकर IMD का अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हवा की दिशा में बदलाव और आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई है।



इससे पहले सोमवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धुंध और स्मॉग की चादर छाई रही। इसके चलते सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हुई। हालांकि, सुबह नौ बजे के बाद कोहरा छंटने लगा और दृश्यता के स्तर में सुधार हुआ।

दीवाली के अगले दिन मौसम का हाल सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है।

हवा में नमी का स्तर का स्तर 63 से 100 प्रतिशत तक दर्ज किया गया। दूसरी ओर, पालम में दिन के समय सबसे ज्यादा ठंड का अहसास हुआ। यहां अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।