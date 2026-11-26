राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों, विदेशी मंडपों और निजी कंपनियों को सम्मानित किया गया।

तमिलनाडु, पंजाब, एमएसएमई मंत्रालय, पंजाब नेशनल बैंक और तुर्किये ने अपनी-अपनी श्रेणियों में गोल्ड अवॉर्ड हासिल किया। मेले के सफल आयोजन और भीड़ प्रबंधन में सहयोग के लिए दिल्ली को प्रशंसा पत्र दिया गया।

पांच श्रेणियों में गोल्ड अवॉर्ड

भारत मंडपम में बुधवार को आयोजित समारोह में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने पुरस्कार प्रदान किए। सभी पुरस्कार आइटीपीओ अध्यक्ष जावेद अशरफ ने दिए।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में तमिलनाडु को गोल्ड, केरल को सिल्वर और मध्य प्रदेश को ब्रांज अवॉर्ड मिला। त्रिपुरा को प्रशंसा पत्र दिया गया। वहीं, राज्यों की थीम आधारित प्रस्तुति में पंजाब ने गोल्ड, ओडिशा ने सिल्वर, कर्नाटक ने ब्रांज और गुजरात ने प्रशंसा पत्र हासिल किया।

बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश साझेदार राज्य थे, जबकि दिल्ली, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस राज्य के रूप में शामिल हुए। मंत्रालयों और बैंकों को भी पुरस्कार मंत्रालयों और सरकारी विभागों की श्रेणी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को गोल्ड, रेल मंत्रालय को सिल्वर और कपड़ा मंत्रालय को ब्रांज अवॉर्ड मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)-डीपीआईआईटी को प्रशंसा पत्र दिया गया।

सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों की श्रेणी में पंजाब नेशनल बैंक को गोल्ड, भारतीय स्टेट बैंक को सिल्वर और गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को ब्रांज अवॉर्ड मिला। स्टील अथारिटी आफ इंडिया को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

तुर्किये को विदेशी मंडप का गोल्ड विदेशी मंडपों की श्रेणी में तुर्किये को गोल्ड, ट्यूनीशिया को सिल्वर और ईरान को ब्रांज पुरस्कार मिला। खाद्य स्टाल श्रेणी में राजस्थान को गोल्ड, झारखंड को सिल्वर, पंजाब को ब्रांज और उत्तर प्रदेश को प्रशंसा पत्र दिया गया। कमोडिटी बोर्ड श्रेणी में कायर बोर्ड और सार्वजनिक संचार एवं आउटरीच श्रेणी में आयुष मंत्रालय ने गोल्ड अवॉर्ड हासिल किया।