राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ-2026) में आने वाले देश-विदेश के आगंतुकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसके तहत सभी राज्य पवेलियनों के फूड कोर्ट और खाद्य विक्रय स्थलों पर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। सभी पवेलियनों में औचक निरीक्षण होंगे और आगे प्रतिदिन जांच की जाएगी।

सफाई से लेकर रखरखाव तक पर निर्देश

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के अधिकारियों ने सभी राज्यों के फूड कोर्ट नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।

इसमें रसोई और खाद्य सामग्री के भंडारण की स्वच्छता, कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव, कुकिंग ऑयल के उचित उपयोग एवं निस्तारण, बर्तनों और उपकरणों के सैनिटाइजेशन, कचरा प्रबंधन और कीट नियंत्रण जैसे विषयों पर दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि बचा हुआ भोजन, खराब होने योग्य खाद्य सामग्री और किचन वेस्ट उसी दिन निस्तारित किया जाए। किसी भी खाद्य सामग्री या कच्चे माल का अगले दिन उपयोग नहीं किया जाए। खाद्य पदार्थों को उचित तापमान और स्वच्छ परिस्थितियों में सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया। राजस्थान पवेलियन में तीन सदस्यीय समिति गठित राजस्थान पवेलियन प्रशासन ने निर्देशों की अनुपालना के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति ने फूड कोर्ट, हॉर्सशू एरिया और बैक ऑफिस का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न कार्यस्थलों पर स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं और निर्धारित मानकों के अनुपालन का आकलन किया गया।