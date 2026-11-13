व्यापार मेला में अब नहीं भटकेंगे रास्ता, टिकट बुकिंग से स्टाॅल की लोकेशन तक सब संभालेगा नया डिजिटल गाइड ऐप

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। भारत मंडपम में 13 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF)-2026 में इस बार दर्शकों को मंडप और स्टॉल तलाशने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) ने मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया है। वहीं, परिसर में चार स्थानों पर क्लॉक रूम भी बनाए जा रहे हैं, ताकि दर्शकों को अपनी लोकेशन समझने और एक-दूसरे तक पहुंचने में आसानी हो।

मोबाइल ऐप बनेगा डिजिटल गाइड ITPO का यह ऐप मेले में आने वाले दर्शकों के लिए डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा। इसके जरिये ऑनलाइन टिकट बुक करने के साथ यह जानकारी भी मिल सकेगी कि किस मेट्रो स्टेशन से मेले का टिकट खरीदा जा सकता है।

दर्शक अपनी पसंद के मंडप, प्रदर्शक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक पहुंचने का रास्ता भी जान सकेंगे। भारत मंडपम परिसर में कौन-सा प्रवेश द्वार उनके लिए उपयुक्त रहेगा, खाने-पीने की व्यवस्था कहां है और पार्किंग किस दिशा में मिलेगी, इसकी जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध होगी।