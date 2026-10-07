IIT दिल्ली के हॉस्टलों में कड़ा हुआ पहरा, 2.94 करोड़ से लगेंगे नाइट विजन वाले CCTV; अब 24 घंटे रहेगी नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IIT दिल्ली के हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था अब सिर्फ गार्डों के भरोसे नहीं रहेगी। संस्थान ने हॉस्टल परिसरों के हर महत्वपूर्ण हिस्से को कैमरों की निगरानी में लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

11 हॉस्टलों में 224 सीसीटीवी कैमरों के मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए IIT दिल्ली ने 2.94 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा है। खास बात यह है कि नई व्यवस्था में रात और कम रोशनी में भी निगरानी संभव होगी।