JNU में PhD दाखिले की प्रक्रिया शुरू, NET-JRF स्कोर पर मिलेगा एडमिशन; 16 अक्टूबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय ने प्रवेश संबंधी अधिसूचना जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पीएचडी में दाखिला यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और जीएटीई जैसी पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

जेएनयू प्रशासन के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों के पास वैध जेआरएफ, नेट, पीएचडी एडमिशन ओनली या अन्य निर्धारित पात्रता प्रमाणपत्र हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीएचडी ई-प्रास्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। इसमें संबंधित कार्यक्रम की पात्रता, उपलब्ध सीटों और प्रवेश से जुड़ी अन्य शर्तों की जानकारी दी गई है।