जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए व्यावसायिक विचारों को तकनीक और रचनात्मक सोच के जरिये सफल उद्यम में बदलने की दिशा में आईआईटी दिल्ली ने पहल की है। संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन थिंकिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है।

इसके पहले बैच में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को केवल एआई तकनीक की जानकारी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि यह भी सिखाया जाएगा कि इसके इस्तेमाल से नए व्यावसायिक समाधान और उद्यम कैसे विकसित किए जा सकते हैं।