IIIT दिल्ली के छात्रों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा 1 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, पुरानी बीमारियां भी होंगी कवर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पढ़ाई के दौरान अचानक बीमार पड़ने या आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने पर IIT के छात्रों को इलाज के खर्च की चिंता अब नहीं करनी पड़ेगी।

इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली अपने छात्रों को एक लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने जा रहा है। इस सुविधा के तहत छात्रों को नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलेगा।

हजारों छात्रों को मिलेगा लाभ

आपात स्थिति में दूसरे अस्पतालों में इलाज कराने पर भी निर्धारित शर्तों के अनुसार खर्च का क्लेम किया जा सकेगा। संस्थान की इस पहल से वर्तमान में पढ़ रहे करीब 3,250 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नए सत्र में दाखिले के बाद यह संख्या लगभग 3,500 तक पहुंच सकती है।

पुरानी बीमारी पर भी मिलेगा बीमा कवर योजना में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पहले से मौजूद बीमारियों को शामिल करना है। इसके अलावा, शुरुआती 30 दिनों और सूचीबद्ध बीमारियों के लिए लागू होने वाली प्रतीक्षा अवधि को हटाने का प्रावधान भी रखा गया है।

इससे छात्रों को बीमा सुविधा का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पालिसी में उम्र संबंधी कोई सीमा भी नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी कराने और अन्य निर्धारित चिकित्सा प्रक्रियाओं का खर्च भी बीमा के दायरे में आएगा।