दिल्ली एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव, कनेक्टिंग यात्रियों को मिलेगी 24 घंटे स्पेशल एस्कॉर्ट सुविधा; गाइडलाइंस जारी

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में एक गंभीर चूक के सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कड़े सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत घरेलू उड़ानों से दिल्ली (हब) पहुंचकर आगे अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को अब 24 घंटे तैनात रहने वाली नोडल टीमें खुद फिजिकल एस्कार्ट कर सही इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचाएंगी।

क्या है मामला?

यह सख्त कदम तीन सितंबर की मध्यरात्रि को हुई एक गंभीर सुरक्षा चूक के बाद उठाया गया है। इटली के तीन नागरिक अमृतसर से एअर इंडिया की उड़ान से दिल्ली पहुंचे थे।

दिल्ली उतरने के बाद, उन्हें निर्धारित निकासी द्वार से बाहर निकालकर इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराने के बजाय, ग्राउंड स्टाफ की गलती के कारण सीधे 'इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल' ट्रांसफर कॉरिडोर में भेज दिया गया।

इसके बाद तीनों यात्री बिना पासपोर्ट और इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराए ही म्यूनिख जाने वाली लुफ्थहंसा की उड़ान में सवार होकर विदेश रवाना हो गए।

इस घटना का पता बाद में दस्तावेजों के मैनुअल मिलान के दौरान हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया, वहीं गृह मंत्रालय ने शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के साथ आपात बैठक बुलाई।

क्या है 'हब-एंड-स्पोक' योजना? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव देने के लिए एअर इंडिया के माध्यम से 'हब-एंड-स्पोक' (जिसे 'ईजी कनेक्ट' भी कहा जाता है) मॉडल इसी वर्ष जून में शुरू किया था।

इसके तहत छोटे शहरों (स्पोक, जैसे- अमृतसर, वाराणसी) से दिल्ली (हब) आकर विदेश जाने वाले यात्रियों का इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लीयरेंस मूल एयरपोर्ट पर ही कर दिया जाता है, ताकि दिल्ली में उन्हें दोबारा लंबी कतारों में न लगना पड़े।