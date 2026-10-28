दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मी को कार से रौंदा, बैरिकेड तोड़कर फरार हुआ ड्राइवर; हेड कांस्टेबल का पैर टूटा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के पास मंगलवार तड़के अस्थायी नंबर प्लेट लगी सफेद होंडा कार की जांच कर रहे ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्सटेबल को ड्राइवर ने टक्कर मार दी।

इसके बाद कार का पहिया पुलिसकर्मी के पैर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ड्राइवर बैरिकेड तोड़कर मौके से फरार हो गया। घायल हेड कॉन्सटेबल को इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती कराया गया है।

आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। घटना 27 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे की है। हेड कॉन्सटेबल लोकेश कुमार (39) अपने साथियों के साथ टर्मिनल-3 के डिपार्चर फ्लाईओवर के पास ड्यूटी पर तैनात थे।

दस्तावेजों की जांच के दौरान ड्राइवर ने बढ़ाई रफ्तार पुलिस के मुताबिक, बहुस्तरीय पार्किंग की ओर जाने वाली सड़क पर एक सफेद रंग की होंडा कार यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही थी। कार पर अस्थायी (टेंपररी) पंजीकरण नंबर प्लेट लगी हुई थी।