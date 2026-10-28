दिल्ली जाते समय नीलगाय से टकराई थार, हादसे में उजड़ा वाराणसी का परिवार; मां-बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, राजातालाब। स्थानीय थाना क्षेत्र के रमसीपुर गांव से थार फोर व्हीलर से दिल्ली जाते समय बदायूं के पास नीलगाय की थार से टक्कर हो गई।

इस हादसे में थार में सवार 48 वर्षीय कुसुम मिश्रा और 28 वर्षीय शिवम मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि वाहन में सवाद दो अन्य 30 वर्षीय शुभम मिश्रा और 35 वर्षीय सचिन मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को वहां से निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों व मृतकों के शवों को लेकर जब वाराणसी अपने घर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के मुखिया राजेश मिश्रा सहित पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो गया और गांव में मातम छा गया।