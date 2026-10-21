आइजीआइ एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड 5 फीसद की वृद्धि दर्ज

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान एयरपोर्ट से कुल 3.85 करोड़ यात्रियों ने सफर किया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 3.67 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर यात्री यातायात में करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों श्रेणियों में यात्रियों की संख्या बढ़ी। घरेलू यात्रियों का आंकड़ा 2.81 करोड़ रहा, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 1.04 करोड़ तक पहुंच गई।

विमानों की आवाजाही में भी तेजी यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही आइजीआइ एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही में भी इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में एयर ट्रैफिक मूवमेंट (एटीएम) 6.9 प्रतिशत बढ़कर 2,33,331 पर पहुंच गया।

एटीएम के तहत एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने की गतिविधियों को गिना जाता है। इस अवधि में एयरपोर्ट पर हर महीने औसतन करीब 65 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ। पिछले साल कई वजहों से प्रभावित हुआ था यातायात पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में आइजीआइ एयरपोर्ट पर यात्री यातायात में गिरावट देखने को मिली थी। उस दौरान हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और उड़ानों में अस्थायी व्यवधानों का असर पड़ा था।

इसके अलावा एयरपोर्ट के रनवे 10/28 पर अपग्रेडेशन कार्य भी चल रहा था। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 7.87 करोड़ यात्रियों ने आवाजाही की थी। तीन टर्मिनल, चार रनवे आइजीआइ एयरपोर्ट पर फिलहाल तीन टर्मिनल टी1, टी2 और टी3 और चार रनवे हैं। इन टर्मिनलों की मौजूदा वार्षिक यात्री क्षमता 4.2 करोड़, 1.4 करोड़ और 5 करोड़ है। इस तरह एयरपोर्ट की कुल सालाना यात्री प्रबंधन क्षमता करीब 10.6 करोड़ है। टर्मिनल-3 पर घरेलू यात्रियों के लिए 1.9 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 3.1 करोड़ की वार्षिक क्षमता निर्धारित है।