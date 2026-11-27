जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक मामले में भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। यात्री मदीना से सोने के तार लेकर दिल्ली पहुंचा था।

तस्करी के लिए उसने सोने के तारों पर चांदी जैसी दिखने वाली धातु की परत चढ़ा रखी थी और उन्हें ट्राली बैग की धातु की परतों में छिपाया था। कस्टम अधिकारियों ने तलाशी के दौरान 684 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 81 लाख 19 हजार 815 रुपये आंकी गई है।

मदीना से पहुंचा था दिल्ली कस्टम विभाग के अनुसार, 17 नवंबर को सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान एसवी-760 से एक भारतीय यात्री मदीना से दिल्ली पहुंचा था। टर्मिनल-3 पर स्पाॅट प्रोफाइलिंग के आधार पर अधिकारियों ने ग्रीन चैनल पार करने के बाद यात्री को जांच के लिए रोका।