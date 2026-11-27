जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बिना चिकित्सकीय पर्चे के एंटीबायोटिक, गर्भपात संबंधी एमटीपी किट और नशे की दवाओं की बिक्री पर सरकार ने सख्ती दिखाई है।

इसे लेकर चलाए गए विशेष अभियान में 43 दवा प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन मिला है। इनके खिलाफ नियामकीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के निर्देश पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने तीन दिन में 83 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अनियमितताओं की पहचान के लिए कई स्थानों पर गुप्त ग्राहकों को भी भेजा गया।

तीन दिन में 43 प्रतिष्ठानों में मिली अनियमितताएं

20 नवंबर को त्रिनगर और न्यू अशोक नगर में 29 प्रतिष्ठानों की जांच में 13 में उल्लंघन मिला। इनमें पांच फर्में बिना पर्चे एमटीपी किट की बिक्री-खरीद और रिकॉर्ड नहीं रखने, जबकि आठ नशे की दवाओं से जुड़े नियमों के उल्लंघन में शामिल थीं।