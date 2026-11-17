जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में 94 लाख रुपये की लग्जरी घड़ी और करीब सात किलो गांजा बरामद किया है। दोनों मामलों में दुबई और बैंकाक से आए दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।

यात्रियों की गतिविधियों और प्रोफाइलिंग के आधार पर उन्हें ग्रीन चैनल पर रोककर तलाशी ली गई थी। कस्टम विभाग ने दोनों मामलों में बरामद सामान जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीएफएमडी गेट से गुजरने पर बजा अलर्ट अतिरिक्त आयुक्त कस्टम शंकर प्रसाद शर्मा के अनुसार, 11 नवंबर को दुबई से स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-5106 से टर्मिनल-3 पहुंचे एक भारतीय यात्री को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका गया। उसके सामान की एक्स-रे जांच और व्यक्तिगत तलाशी के बाद डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) गेट से गुजरने पर अलर्ट बजा।

इसके बाद जांच में उसके पास से स्विट्जरलैंड निर्मित पुरानी और इस्तेमाल की हुई पाटेक फिलिप एक्वानाट घड़ी बरामद हुई। चार्टर्ड इंजीनियर से जांच कराने पर घड़ी असली पाई गई। इसकी कीमत 94 लाख रुपये आंकी गई। कस्टम अधिकारियों ने कस्टम एक्ट के तहत घड़ी जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी में मिलें 7 पॉलीथिन पाउच वहीं, दूसरे मामले में 10 नवंबर को थाई एयरवेज की उड़ान संख्या टीजी-331 से बैंकाक से दिल्ली पहुंचे एक यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पर रोका गया। उसके पीले रंग के ट्राली बैग की तलाशी लेने पर सात वैक्यूम्ड सील पॉलीथिन पाउच मिले।