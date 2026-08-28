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इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने बनाए 75 सर्विलांस ड्रोन, पुलिस को सौंपे

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:00 AM (IST)

इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्विलांस ड्रोन विकसित किए हैं, जिन्हें ...और पढ़ें

आइजीडीटीयूडब्ल्यू की छात्राओं ने दिल्ली पुलिस के लिए बनाए 75 सर्विलांस ड्रोन।

आइजीडीटीयूडब्ल्यू की छात्राओं ने दिल्ली पुलिस के लिए बनाए 75 सर्विलांस ड्रोन।

HighLights

  1. छात्राओं ने दिल्ली पुलिस हेतु 75 सर्विलांस ड्रोन विकसित किए।

  2. उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने छात्राओं की उपलब्धि की सराहना की।

  3. विश्वविद्यालय में एक करोड़ रुपये का उच्चतम प्लेसमेंट पैकेज मिला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय (आइजीडीटीयूडब्ल्यू) की छात्राओं ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्विलांस ड्रोन विकसित किए हैं। इन ड्रोन को पुलिस को सौंपा गया है।

विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबोधन-2026 के समापन समारोह में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं की इस उपलब्धि की सराहना की। इस दौरान विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक लेक्चर हाल काम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया गया।

हालिया प्लेसमेंट सत्र में छात्राओं को एक हजार से अधिक ऑफर मिले

विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि हालिया प्लेसमेंट सत्र में छात्राओं को एक हजार से अधिक ऑफर मिले हैं। इसमें सबसे अधिक पैकेज एक करोड़ रुपये का रहा। विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, गणित एवं कंप्यूटिंग जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में छात्राओं को प्रशिक्षण और शोध के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

समारोह में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने छात्राओं को तकनीक की निर्माता और नवप्रवर्तक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं केवल भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, बल्कि विकसित भारत को आकार देने की तैयारी कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विनिर्माण और शासन समेत कई क्षेत्रों में नई तकनीक बड़े बदलाव ला सकती है।

तकनीक, ज्ञान और अनुभव का कोई जेंडर नहीं: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, ज्ञान और अनुभव का कोई जेंडर नहीं होता। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने छात्राओं से केवल नौकरी पाने वाली नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाली बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में बेटियों की बढ़ती भागीदारी विकसित दिल्ली और विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विद्यार्थियों को बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार करीब 160 एकड़ में शिक्षा नगरी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही युवाओं और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी गई है।

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित आइजीडीटीयूडब्ल्यू टाइम्स पुस्तिका का विमोचन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया।

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