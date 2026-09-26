फॉर्च्यूनर कार की सिक्योरिटी फीचर पर सवाल, काली क्रेटा से आए चोर; थाने से 300 मीटर दूर खड़ी कार पलभर में चोरी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिले में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बृहस्पतिवार को राजौरी गार्डन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर चोर हाईटेक फाॅर्च्यूनर एसयूवी चोरी कर ले गए। यह आलम उस गाड़ी का है तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत बताई जाती है।

चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया जानकारी के अनुसार, आरोपित काली क्रेटा कार से पहुंचे थे और कुछ ही मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद 24 घंटे से अधिक समय बीतने पर भी पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी है।

हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर फार्च्यूनर चोरी की गई, वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर राजौरी गार्डन थाना और करीब 600 मीटर की दूरी पर पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ का कार्यालय है। इसके बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया।

सीसीटीवी में दर्ज हो गई पूरी चोरी इससे इलाके में वाहन चोरी की घटनाओं पर पुलिस की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में काली क्रेटा कार से कुछ लोग मौके पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं।