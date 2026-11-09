निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया 1286 किलो संदिग्ध गोमांस, हैदराबाद से मटन के नाम पर भेजा गया था पार्सल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्सल यार्ड में रेलवे पुलिस को गौमांस होने के संदेह में 1286.35 किलोग्राम सामग्री मिली है। कुल 20 थर्माकोल के कार्टन में पैक इस सामग्री को लेकर गौमांस होने की आशंका जताई गई है।

पार्सल की बुकिंग हैदराबाद से मटन और मीट के नाम पर कराई गई थी। मामले की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। सामग्री की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि के लिए एफएसएल की टीम और पशु चिकित्सक को बुलाया गया है।

8 नवंबर को मिली सूचना पुलिस के अनुसार, आठ नवंबर की सुबह करीब नौ बजे रेलवे विजिलेंस यूनिट, बड़ौदा हाउस से सूचना मिली कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक ट्रेन से कुछ संदिग्ध पार्सल पहुंचे हैं। इनमें बीफ होने की आशंका जताई गई है।

सूचना मिलते ही जांच अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि 20 थर्माकोल के कार्टन ट्रेन संख्या 12721 दक्षिण एक्सप्रेस से हैदराबाद रेलवे स्टेशन से नई वाशिंग लाइन (निजामुद्दीन) पहुंचे हैं। इनका कुल वजन करीब 1286.35 किलोग्राम है।