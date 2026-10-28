एक्स पर पोस्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस का एक्शन, उबर कैब में महिला से गुंडागर्दी करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उबर कैब में महिला से अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी चालक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

महिला की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट के आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की पहचान कर कुछ ही घंटों में उसे दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूंह जिले के घासेड़ा गांव निवासी यासिर (26) पुत्र इलियास के रूप में हुई है।

बिल से अधिक पैसे मांगने पर हुआ विवाद

महिला ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि उबर चालक ने उससे निर्धारित बिल से अधिक पैसे मांगे। अतिरिक्त रकम देने से मना करने पर चालक ने उसके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी।