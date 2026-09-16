'पहले थम्स-अप, फिर गंदे इशारे', गुरुग्राम हिट एंड रन केस में राइडर सिया के भाई का खुलासा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार को हुई रोड रेज की घटना को लेकर पीड़ित बाइकर शिवानी चौहान के भाई दीपांकर बताते हैं कि सुबह लगभग 7.30 बजे घटना हुई।

आठ बजे तक जब दीदी को थोड़ा आराम हुआ तो मेरे पास फोन किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राइडिंग गियर होने के बावजूद उनके घुटने में सूजन है। पीठ और गर्दन की मसल्स में खिंचाव है। बायें हाथ और दोनों हथेलियों में खरोंच है।

घटना को लेकर शिवानी कहती हैं कि कार सवार सभी आरोपितों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गुरुग्राम में लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पिता रोशन चौहान बताते हैं कि इतना सब होने के बाद भी बेटी बिल्कुल भी नहीं डरी, न उसे डरने की जरूरत है। जिन लोगों ने गलत किया, डर उन्हें लगना चाहिए।

आठ-नौ किलोमीटर बाद कार ने मारी टक्कर शिवानी के दो भाई हैं, हर्ष और दीपांकर। समाजसेवा के साथ ही राजनीति में भी उनकी रुचि है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में पिता का हाथ भी बंटाती हैं। दीपांकर बताते हैं कि दीदी का दो-तीन दोस्तोंं का ही ग्रुप है।

उन्हीं के साथ गुरुग्राम में बाइकर्स कैफे में महीने में एक-दो बार सुबह के समय जाना होता है। बाकी बाइकर्स भी गुरुग्राम में ही मिलते थे। कुल मिलकर 20-25 बाइकर का ग्रुप है। पहले स्कूटी चलाती थीं, पर बाइकों का भी शौक था।

सात-आठ महीने पहले ही अप्रिलिया आरएस 457 बाइक लगभग साढ़े चार लाख रुपये में खरीदी थी। पूरे राइडिंग गियर के साथ ही बाइकिंग करती हैं। रविवार सुबह भी बाइक लेकर सभी गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंचे। आमतौर पर छुट्टी वाले दिन ये रोड थोड़ी खाली रहती है। ग्रुप राइडिंग से पहले कैमरा ऑन किया। सामान्य गति में वीडियो बनाते हुए सभी चल रहे थे। आठ-नौ किलोमीटर की दूरी करने के बाद कार चालक ने तेजी से ओवरटेक करके आगे आया।

पहले थम्स अप किया, फिर गंदे इशारे पहले तो उसने थम्स अप कर ग्रुप का उत्साह बढ़ाया। फिर स्पीड एकदम से धीमी की। दूरी बनाए रखने के लिए दीदी ने भी स्पीड कम की। पर वह अभद्र इशारे कर बाइक रुकवाने की कोशिश करने लगा।

जिस पर दीदी ने उसे दूर रहने का ही इशारा किया। बाइक तीसरी लेन पर थी और कार पहली लेन पर। फिर वह एकदम से ओवरटेक करते हुए टक्कर मारकर भाग निकला। मानसिक शांति के लिए बाइक राइडिंग पिता रोशन चौहान बताते हैं कि बेटी शिवानी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय है। बिजनेस में मेरा भी साथ देती है। काम का तनाव कम करने के लिए वो महीने में एकाध रविवार दोस्तों के साथ गुरुग्राम के बाइकर्स कैफे जाती है।