'रुकने का इशारा कर मारी टक्कर', गुरुग्राम हिट एंड रन पर बोली राइडर सिया; बैंसला को ढूंढ रहीं 3 टीमें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स रोड पर स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला को कार से टक्कर मारने के मामले में दूसरे दिन नया घटनाक्रम सामने आया है।

महिला बाइकर ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि कार चालक कल्याण बैंसला ने पहले उसे रुकने का इशारा किया और जब वह नहीं रुकी तो कार उसकी बाइक की ओर मोड़कर टक्कर मार दी।

वहीं गुरुग्राम पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें गठित की हैं।

रोकने के इशारे के बाद टक्कर का आरोप

महिला के मुताबिक, कार चालक ने पहले उसे रुकने का इशारा किया था। सुरक्षा के लिहाज से वह नहीं रुकी। इसके बाद चालक ने सफेद Maruti Suzuki Ciaz कार उसकी Aprilia RS 457 स्पोर्ट्स बाइक की तरफ मोड़ दी और टक्कर मार दी।

महिला का आरोप है कि पीछे चल रहे एक अन्य राइडर के कैमरे की फुटेज में यह घटनाक्रम दिखाई देता है। उसके मुताबिक, फुटेज में पहले कार चालक की ओर से रोकने का इशारा और इसके बाद बाइक की तरफ कार मोड़ने की बात साफ दिख रही है।

टक्कर से बाइक से उछलकर सड़क पर गिरीं महिला ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बाइक से उछलकर सड़क पर दूर जा गिरीं और कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गईं। पीछे चल रहे साथी राइडरों ने उन्हें उठाया।

उन्होंने कहा कि हादसा इतना गंभीर था कि उनकी हड्डियां टूट सकती थीं और उनकी जान भी जा सकती थी। ‘खेद था तो मौके पर रुके क्यों नहीं’ महिला ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो में कार चालक कल्याण बैंसला की ओर से घटना पर खेद जताने की बात देखी। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्हें वास्तव में इतना खेद था तो वह मौके पर रुके क्यों नहीं और वहां से भाग क्यों गए।