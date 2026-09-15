'दुख था तो रुके क्यों नहीं?' गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बाइक राइडर सिया का आरोपी पर पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुग्राम में कार की टक्कर के बाद बाइक सवार इंस्टाग्राम क्रिएटर ‘rebelwheels_sia_’ ने पहली बार वीडियो जारी कर आरोपी ड्राइवर कल्याण बैंसला के बयानों पर जवाब दिया है।

करीब तीन मिनट के वीडियो में सिया ने उसके यह कहने पर सवाल उठाया कि उसे पता नहीं था कि बाइक पर महिला सवार है और उसे उसके लिए बहुत दुख हुआ था। सिया ने कहा कि अगर उसे वास्तव में चिंता थी तो हादसे के बाद वह रुका क्यों नहीं।

‘महिला नहीं दिखी’ दावे पर उठाया सवाल सिया के वीडियो की शुरुआत बैंसला के एक इंटरव्यू से होती है। इसमें वह कहता सुनाई देता है कि उसे नहीं पता था कि बाइक चला रहा व्यक्ति पुरुष था या महिला और घटना का केवल एक पक्ष सामने आया है।

बैंसला के “मुझे उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ” वाले बयान पर सिया ने कहा कि वह दावा कर रहा है कि बाइक सवार बार-बार रफ्तार बढ़ा और घटा रहे थे। लेकिन उसके अनुसार उसके पूरे वीडियो में साफ दिखता है कि वास्तव में कौन किसे रास्ते में घेरने की कोशिश कर रहा था।

View this post on Instagram A post shared by Sia (@rebelwheels_sia_) पीछा करने को लेकर भी पूछे सवाल सिया ने सवाल किया कि अगर कार सवारों को लग रहा था कि बाइक सवार बार-बार रफ्तार बढ़ा और घटा रहे हैं तो वे इतनी दूर तक उसका पीछा क्यों करते रहे। उसने कहा, “अगर आपको लगा कि हम बार-बार स्पीड बढ़ा और घटा रहे हैं, तो पूरे रास्ते मेरा पीछा करने की वजह क्या थी?”

महिला सवार होने की जानकारी नहीं होने के दावे को भी सिया ने खारिज किया। उसका कहना है कि कार सवारों ने उसके बाल देखे, उसके करीब आए, इशारे किए और बाइक रोकने का संकेत भी दिया था। ऐसे में अब यह कहना कि उन्हें पता ही नहीं था कि बाइक पर महिला सवार है, संभव नहीं है।

दो वीडियो में हादसे का पूरा दृश्य बैंसला के इस बयान पर भी सिया ने सवाल उठाया कि मौके पर 22 से 23 लोग थे, लेकिन केवल दो वीडियो सामने आए हैं। उसने कहा कि हिट एंड रन मामले में ये दो वीडियो भी पर्याप्त क्यों नहीं हैं।

सिया के अनुसार, एक वीडियो में कार सामने वाली लेन से सीधे तीसरी लेन में आती और बाइक को टक्कर मारकर वहां से निकलती दिखती है। वहीं, उसके कैमरे से बने दूसरे वीडियो में कार पहली लेन से तीसरी लेन की ओर आती, उसकी बाइक को टक्कर मारती और उसे कार के साथ घसीटते हुए ले जाती दिखती है। इसके बाद वह सड़क पर गिर जाती है।

View this post on Instagram A post shared by Sia (@rebelwheels_sia_) ‘दुख था तो हादसे पर रुके क्यों नहीं’ सिया ने बैंसला के सहानुभूति जताने वाले बयान पर भी सवाल उठाया। उसने कहा कि अगर उसे वास्तव में उसके लिए दुख हुआ था तो हादसे के बाद वह रुका क्यों नहीं। उसके अनुसार, अगर किसी को कार से टक्कर लगी है तो चालक की जिम्मेदारी थी कि वह रुके और यह देखे कि बाइक सवार घायल है या नहीं। सिया ने कहा कि चोटें इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थीं और उसकी मौके पर मौत भी हो सकती थी।

उसने कहा कि कार सवार हादसे के बाद रुके तक नहीं और यह देखने की कोशिश भी नहीं की कि जिस व्यक्ति को उन्होंने टक्कर मारी, वह जिंदा है या नहीं। शिकायत में 300 मीटर घसीटने का आरोप सिया ने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत भी दी है। शिकायत के अनुसार, 13 सितंबर को सुबह करीब सात बजे वह अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर अपने दोस्तों के समूह के साथ Biker Barn Cafe की ओर जा रही थी।

Golf Course Road पर उसे HR30L4949 नंबर की सफेद Maruti Suzuki Ciaz मिली। सिया का आरोप है कि कार में सवार लोग नशे में नजर आ रहे थे और बार-बार उसे परेशान करने तथा बाइक रोकने की कोशिश कर रहे थे।

शिकायत में उसने कहा कि जब वह कार को पार कर गई तो कार सवारों ने अचानक उसका रास्ता काटकर बाइक को टक्कर मार दी। उसके अनुसार, टक्कर के बाद बाइक करीब 300 मीटर तक घसीटी गई और कार सवार मौके से फरार हो गए। उसके दोस्तों ने कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले।

भाई बोले, अब तेज दर्द से परेशान सिया के भाई ने बताया कि हादसे में वह गंभीर चोट से बच गई, लेकिन अब उसे मांसपेशियों में तेज दर्द, पूरे शरीर में दर्द और खरोंचों का सामना करना पड़ रहा है।

उनके अनुसार, हादसे के तुरंत बाद शरीर में मौजूद एड्रेनालिन के कारण दर्द का असर कम महसूस हुआ था, लेकिन अब मांसपेशियों में खिंचाव और शरीर में दर्द बढ़ गया है।भाई ने बताया कि सिया दर्द की दवाएं ले रही है और उसके शरीर पर कई खरोंचें भी हैं।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने में एसएचओ से मुलाकात हुई है और सिया की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके अनुसार, इसमें उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और हिट एंड रन की तीन मुख्य धाराएं शामिल करने की मांग की गई है। सिया का मौखिक बयान भी दर्ज किया जाना है।