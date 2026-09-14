गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक जा टकराई ट्रक से, दो नाबालिग समेत तीन दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार बाइक एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो नाबालिग समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान सेक्टर-37 स्थित अंजना काॅलोनी निवासी 14 वर्षीय मोहम्मद अरमान, 14 वर्षीय प्रिंस कुमार और 19 वर्षीय नवनीत कुमार के रूप में हुई है। तीनों आपस दोस्त थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि बाइक चला रहे नवनीत के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हादसे के समय किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। तीनों रविवार रात खेड़कीदौला गए थे।

सोमवार सुबह सभी बाइक से घर लौट रहे थे। टोल प्लाजा के पास यू टर्न ले रहे एक ट्रक से उनकी बाइक पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।