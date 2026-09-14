गुरुग्राम के फार्म हाउस में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। न्यू पालम विहार क्षेत्र के सेक्टर 109 स्थित एक फार्म हाउस में सहायक का काम करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। सोमवार सुबह उनका शव कमरे से जली हुई अवस्था में बरामद किया गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।



मृतक की पहचान ओमप्रकाश सिंह के रूप में हुई है। वह बुलंदशहर जिले के कादरीबाद गांव के रहने वाले थे। वह पिछले कई सालों से सेक्टर 109 स्थित फार्म हाउस में सहायक के तौर पर काम कर रहे थे और फार्म हाउस में ही बने कमरे में रहते थे।

कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई बताया जाता है कि रविवार रात उनके कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सोमवार सुबह उनका शव जली हुई अवस्था में कमरे से बरामद किया गया। सूचना मिलते ही बजघेड़ा थाना पुलिस, एफएसएल और सीन आफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। सभी ने घटनास्थल का मुआयना किया।