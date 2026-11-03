बुधवार से नमो भारत ट्रेन लगाएगी 20 फेरे एक्स्ट्रा, दिल्ली-NCR में GRAP-2 के चलते NCRTC का फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रेप-2 के प्रतिबंध लग गए हैं। इसे ध्यान में रखकर मेट्रो के बाद नमो ट्रेन के भी फेरे बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने बुधवार से नमो ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त फेरे सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक संपूर्ण कॉरिडोर पर होंगे।

नमो ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे बुधवार से

NCRTC का कहना है कि यह पहल क्षेत्र में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए की गई है।