सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। चंदू पार्क स्थित सिद्ध पीठ श्री सीताराम संत सेवा मंदिर एवं गोशाला में मंगलवार को गोपाष्टमी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

महामंडलेश्वर राम गोविंद दास महात्यागी के पावन सानिध्य में गो भक्तों ने विधि-विधान से गौ माता की पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि के साथ राष्ट्र कल्याण की कामना की।

गो सेवा से मिलती है आत्मिक शांति..

महामंडलेश्वर ने गोपाष्टमी के धार्मिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गायों को चराने और उनकी सेवा की शुरुआत की थी।

गो सेवा से आत्मिक शांति मिलने के साथ घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। उन्होंने प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान और सेवा भाव रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर गो भक्तों ने दूध की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई।