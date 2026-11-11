गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: कूड़े के डंपर से कुचलकर 19 साल के युवक की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : गाजीपुर इलाके में बुधवार को सड़क पार कर रहे 19 वर्षीय युवक को कूड़े के डंपर ने कुचल दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

उसे उपचार के लिए लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपित चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।

गाजीपुर की संपेरा बस्ती का निवासी था मृतक मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ गाजीपुर की संपेरा बस्ती में रहता था। परिवार में पिता कैलाश नाथ, दो भाई व एक बहन है। रोहित की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया है। जवान बेटे की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।