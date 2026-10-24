गाजियाबाद के रमतेराम रोड पर फर्नीचर गोदाम में आग से हड़कंप, बाल-बाल बचे आसपास के शोरूम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रमतेराम रोड पर शुक्रवार देर रात एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है। गोदाम में फर्नीचर की मरम्मत का काम होता है।

आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

दमकल विभाग को शुक्रवार रात करीब 11 बजे रमतेराम रोड स्थित फर्नीचर गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद कोतवाली फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी मौके पर भेजी गई।

दमकलकर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया।

आसपास कई गोदाम होने से था खतरा

रमतेराम रोड पर फर्नीचर के कई शोरूम और गोदाम हैं। ऐसे में आग आसपास की दुकानों और गोदामों तक फैलने की आशंका थी। समय रहते दमकल के पहुंचने और आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया।