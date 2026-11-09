गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक फ्लैट में भीषण आग, दमकलकर्मियों ने बीए सेट से बुझाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी के टावर नंबर सात की दसवीं मंजिल पर रविवार रात एक बंद फ्लैट में भीषण आग लग गई। फ्लैट के अंदर आग की लपटों के साथ अत्यधिक धुआं भर गया।

सूचना पर क्रासिंग रिपब्लिक और कोतवाली अग्निशमन केंद्र से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की तीव्रता और धुएं को देखते हुए वैशाली अग्निशमन केंद्र से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बुलाया गया।

कड़ी मशक्कत पर पाया आग पर काबू

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब पौन घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान फ्लैट में रखा घरेलू सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल टीम ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू किया। 10वीं मंजिल स्थित साकेत जैन के फ्लैट में रात आठ बजे आग की सूचना मिली।

घटना के समय स्वजन अलवर गए हुए थे। सोसायटी के लोगों ने बालकनी से आग लगी देख दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने अंदर धुआं होने के कारण श्वसन सुरक्षा उपकरण (बीए सेट) पहनकर फ्लैट के अंदर प्रवेश किया।