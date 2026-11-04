'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ', DU में ABVP की महारैली; आज देशभर से जुटेंगे 15 हजार छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। युवाओं की वैचारिक सोच, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को छात्र महारैली आयोजित की जाएगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दिल्ली ने इस महारैली के जरिए जेन-जी के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की तैयारी की है।

‘अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ के नारे के साथ आयोजित होने वाली इस रैली में संगठन ने देशभर से 15 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के शामिल होने का दावा किया है।

रैली में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और युवाओं की भूमिका प्रमुख मुद्दे होंगे।

अराजकता को लोकतांत्रिक विरोध मानने से इनकार

एबीवीपी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन लोकतांत्रिक अधिकारों तथा असहमति की आड़ में अराजकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।

संगठन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा और आगजनी जैसी गतिविधियों को लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा मानने से इनकार किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि कुछ संगठन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।

राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा : आदित्य तकियार

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार ने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, न कि अराजकता और अस्थिरता से। युवाओं को किसी विभाजनकारी विचारधारा का माध्यम बनने के बजाय राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।