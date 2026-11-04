बाजार गुलजार, सड़कें जाम; दीवाली शॉपिंग के चलते दिल्ली-NCR की रफ्तार पर लगा ब्रेक

डिजीटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली में अब महज कुछ दिनों का समय बचा है। ऑफिसों में छुट्टियां भी होनी शरू हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग जोर-शोर से शॉपिंग में जुट गए है।

मंगलवार की शाम दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भीषण जाम देखने को मिला। गाड़ियों घंटो तक एक जगह पर रुकी रही। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश भी कमजोर नजर आई।

गाड़ियों पर प्रतिबंध के कारण बॉर्डर पर भीषण जाम

त्योहारी सीजन में लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिसके वजह से दिल्ली-एनसीआर में भीषण जाम देखने को मिल रहा है।

#WATCH | Massive traffic snarl seen in parts of Delhi amid the rush for festive shopping. Visuals from South extension, shot at 9.31 pm this evening. https://t.co/82lD60SNEy — ANI (@ANI) November 3, 2026

दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बीएस-6 से नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध है, ऐसे में बॉर्डर इलाकों में लगातार जाम रह रहा है। सोमवार को भी हजारों गाड़ियों को बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया, इसके बाद भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई।

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