सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। गांधी नगर के पुश्ता रोड पर अतिक्रमण के चलते मंगलवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। दोपहर करीब 12 बजे से शाम चार बजे तक वाहन रेंगते रहे।

इस दौरान जाम में एक एंबुलेंस भी फंस गई। लेकिन, मौके पर यातायात पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी नहीं दिखी। एक यातायात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटा रहा। लेकिन, सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से समस्या बनी रही।

वाहनों की आवाजाही प्रभावित.. पुश्ता रोड पर सड़क किनारे अतिक्रमण और अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मंगलवार को भी सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ जाम की स्थिति बन गई।