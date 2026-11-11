सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम्स में कराए गए भर्ती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार सुबह सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ मिनट तक बेहोश रहने के बाद सुरक्षाकर्मी उन्हें पीसीआर वाहन से घर ले गए। वहां आईएलबीएस की चिकित्सकीय टीम और एम्स के डाक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच कर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।

स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से एम्स लाया गया। सूत्रों के अनुसार 75 वर्षीय धनखड़ को एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कार्डियोलाजी विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में उनकी जांच और उपचार चल रहा है।