सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम्स में कराए गए भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा घर ले जाया ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह की सैर पर बेहोश हुए।
सुरक्षाकर्मी उन्हें घर ले गए, फिर एम्स में भर्ती कराया।
एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में उनका उपचार चल रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार सुबह सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ मिनट तक बेहोश रहने के बाद सुरक्षाकर्मी उन्हें पीसीआर वाहन से घर ले गए। वहां आईएलबीएस की चिकित्सकीय टीम और एम्स के डाक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच कर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से एम्स लाया गया। सूत्रों के अनुसार 75 वर्षीय धनखड़ को एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कार्डियोलाजी विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में उनकी जांच और उपचार चल रहा है।
उनके स्वास्थ्य को लेकर एम्स प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अस्पताल में चिकित्सक उनकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने जुलाई 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।