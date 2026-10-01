कुल्हाड़ी से हुआ था पायलट स्मित मछार पर हमला? फ्लाईदुबई कॉकपिट कांड में नया मोड़; जांच में जुटीं एजेंसियां

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। अबू धाबी से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' (उड़ान संख्या एफजेड1073) की कॉकपिट के भीतर ओमानी फर्स्ट ऑफिसर द्वारा भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मछार पर हुए जानलेवा हमले में एक सनसनीखेज पहलू यह सामने आ रहा है।

आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात में कॉकपिट में ही रखी क्रैश कुल्हाड़ी (कैश एक्स / कॉकपिट एक्स) का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की आधिकारिक और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही हमले के सटीक जरिया की अंतिम पुष्टि हो सकेगी।

यदि इस आशंका की जांच के दौरान पुष्टि होती है तो आने वाले समय में यह घटना वैश्विक नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए एक बड़ा सबक साबित होगी, जिसमें नतीजे के तौर पर पूरे अंतरराष्ट्रीय कॉकपिट प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

भारतीय सुरक्षा नियामक इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि कॉकपिट के इमरजेंसी क्रैश टूल्स को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग भी हो सके और कोई विक्षिप्त क्रू मेंबर उनका दुरुपयोग न कर पाए।