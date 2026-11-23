जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर प्लेटफार्म नंबर एक के पास स्थित एटीएम बूथ में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में बूथ में लगी तीन एटीएम मशीनें आ गईं।

इनमें एक मशीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दो बैंक ऑफ बड़ौदा की थीं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

दमकलकर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई।

तीन एटीएम मशीनें आग की चपेट में आईं

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सोमवार शाम 3:55 बजे एटीएम बूथ में आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला कि टिन शेड के नीचे बने बूथ में तीनों एटीएम मशीनों में आग लगी थी।