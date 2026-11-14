यमुना में मछलियों की मौत पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, वजीराबाद पुलिस ने दर्ज की FIR

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यमुना नदी में मछलियों की मौत को लेकर इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफार्म पर अफवाह फैलाने के मामले में वजीराबाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर शनिवार को यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव), 352 (सार्वजनिक शांति भंग करना) और 240 (अपराध के संबंध में झूठी जानकारी देना) के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। शिकायत के आधार पर FIR दर्ज उपायुक्त के मुताबिक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से वजीराबाद थाने में शिकायत दी गई थी। इसी शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज की गई है। इन धाराओं में शरारत करने, जानबूझकर अपमानित कर शांति भंग करने और झूठी जानकारी फैलाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।