दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, 'बहुत खराब' श्रेणी में AQI; अब बारिश से राहत की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार को भी राजधानी की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में वर्षा की संभावना के चलते वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हो सकता है।

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भी अगले दो दिनों में हवा में मौजूद प्रदूषक कणों पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में गिरावट का अनुमान जताया है। क्या कहता है CPCB का आंकड़ा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 367 दर्ज किया गया। शुक्रवार को यह 373 था। यानी एक दिन में छह अंकों का मामूली सुधार हुआ, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है।

केंद्रों पर गंभीर श्रेणी में रही हवा शनिवार को आंकड़े दर्ज करने वाले दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 17 पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। वहीं, 38 केंद्रों पर एक्यूआइ 'बहुत खराब', तीन पर 'खराब' और एक केंद्र पर 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज किया गया।