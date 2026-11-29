जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फर्जी मेडिकल डिग्रियां बेचने का धंधा कितना संगठित है, इसका अंदाजा रामकिशोर महावर के मामले से लगाया जा सकता है।

राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया कि गिरोह साढ़े पांच लाख रुपये लेकर मेडिकल डिग्रियां उपलब्ध कराता था। इनके आधार पर मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने में भी मदद की जाती थी।

ऐसे में सवाल है कि इस नेटवर्क ने कितने अन्य लोगों को फर्जी डिग्रियां बेची हैं और क्या वे भी विभिन्न राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराकर अस्पतालों में मरीजों की जांच और उपचार कर रहे हैं।

इसलिए अब यह पता लगाना आवश्यक हो गया है कि इस नेटवर्क से कितने अन्य लोगों ने डिग्रियां खरीदीं और उनमें से कितने लोगों ने मेडिकल क्षेत्र में काम हासिल किया।

सफदरजंग अस्पताल ने नियुक्ति से किया इनकार

पुलिस का दावा था कि महावर ने जून 2025 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सफदरजंग अस्पताल में संविदा पर जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया था।

हालांकि, इस संबंध में पूछे जाने पर वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में रामकिशोर महावर की कभी नियुक्ति नहीं हुई।

न ही उसने स्थायी और न ही संविदा आधार पर अस्पताल में काम किया। अस्पताल ने कहा कि नियुक्ति में निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

डीएमसी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को बताया फर्जी

राजस्थान एसओजी को भेजे जवाब में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने बताया कि रामकिशोर महावर का उसके यहां कभी पंजीकरण नहीं हुआ। उसके नाम से सामने आया पंजीकरण प्रमाणपत्र (नंबर 33624) काउंसिल ने जारी नहीं किया है।