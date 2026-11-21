जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नकली सिगरेट के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोहिणी जिला पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने सोनीपत के कुणाल (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया है।

आरोपित के कब्जे से 2,69,600 नकली सिगरेट बरामद हुई है। सिगरेट की ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही महिंद्रा पिकअप को भी जब्त किया है।

आरोपित से पूछताछ के बाद पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत स्थित कुंडली के नाथूपुर गांव में चल रही एक संदिग्ध अवैध सिगरेट निर्माण इकाई का भी भंडाफोड़ किया है। वहां सिगरेट बनाने की कई मशीन, दो रैपर मशीन और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया है।

19 नवंबर को पुलिस को मिली ये सूचना पुलिस के अनुसार, नारकोटिक्स सैल को 19 नवंबर को सूचना मिली थी कि दक्षिण रोहिणी थाना क्षेत्र में नकली सिगरेट की खेप पहुंचाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसआई अशोक तोमर, हेड कांस्टेबल नजमु और सुमित की टीम ने रोहिणी सेक्टर-3 में जाल बिछाया।

इस दौरान महिंद्रा पिकअप में कुणाल को पकड़ लिया गया। आरोपित से नकली सिगरेट बरामद हुईं। इसके बाद दक्षिण रोहिणी थाने में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपित कुणाल निवासी नाथूपुर गांव कुंडली सोनीपत ने बताया कि सिगरेट की खेप नाथूपुर स्थित एक अवैध निर्माण इकाई से लाई गई थी। छापेमारी में नकली सिगरेट बनती मिलीं सूचना पर सोनीपत में टीम को छापेमारी के दौरान संदिग्ध रूप से नकली सिगरेट बनाने का काम होता मिला। पुलिस ने 97 किलोग्राम नकली सिगरेट के डिब्बों के कवर, 20.4 किलोग्राम नकली फिल्टर रोल और 17.7 किलोग्राम सादे सफेद फिल्टर बरामद किए। इसके अलावा एक सिगरेट बनाने की मशीन और दो रैपर मशीनें भी जब्त कीं।