जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बिना टोल टैक्स चुकाए प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे वाहनों से बकाया टोल टैक्स के अतिरिक्त पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा।

जुर्माने और बकाया राशि का भुगतान नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन को जब्त किया जा सकेगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने टोल टैक्स उपनियम-2007 में बदलाव कर नए उपनियम-2026 का मसौदा तैयार किया है।

इसे निगम की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर 30 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। नागरिक adc.tolltax@mcd.nic से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। धरपकड़ के लिए ANPR कैमरों का इस्तेमाल नए उपनियमों में टोल वसूली के लिए नकद और आरएफआईडी के अलावा स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (एएनपीआर) कैमरों के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। इसके जरिये दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों की पहचान और टोल भुगतान की निगरानी की जाएगी। टोल टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस जारी होने या मिलने के 72 घंटे के भीतर बकाया टोल टैक्स, पांच गुना जुर्माना और अन्य निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। 72 घंटे में भुगतान नहीं तो वाहन होगा जब्त निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर संबंधित वाहन के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद वाहन को डिफॉल्टर श्रेणी में डालकर उसका पंजीकरण नंबर डिफॉल्टर डेटाबेस में शामिल किया जाएगा।