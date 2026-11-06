रहेजा डेवलपर्स के प्रमोटरों के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। घर खरीदने का सपना दिखाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये जुटाने और फिर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है।

एजेंसी ने शुक्रवार को रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन रहेजा और उनके परिवार के सदस्यों समेत 20 से अधिक लोगों व संस्थाओं के खिलाफ साकेत स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल की है। इसमें 2399.65 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है।

क्या है ईडी का आरोप? ईडी के मुताबिक, कंपनी ने दिल्ली और गुरुग्राम में अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 4600 घर खरीदारों और निवेशकों से 2699 करोड़ रुपये जुटाए थे। इनमें रहेजा रेवांता, अटलांटिस, नवीन मीनार और द दिल्ली माल जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। आरोप है कि खरीदारों को समय पर कब्जा देने का वादा किया गया, लेकिन कई प्रोजेक्ट अब तक अधूरे हैं।

खरीदारों को न तो फ्लैट मिले और न ही उनकी रकम वापस की गई। ईडी का आरोप है कि खरीदारों से जुटाई गई रकम में से 1353.26 करोड़ रुपये निर्माण कार्य में खर्च नहीं किए गए। इसमें 1175.86 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट और एस्क्रो खातों से दूसरी गतिविधियों में भेजे गए, जबकि 177.40 करोड़ रुपये नकद लिए गए।

चार्जशीट में कई नाम शामिल चार्जशीट में नवीन रहेजा के बेटे नयन, बेटी नयना सिंघानिया और पत्नी निर्मल रहेजा को भी आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का दावा है कि खरीदारों की रकम दूसरी कंपनियों में भेजकर जमीन खरीदने में इस्तेमाल की गई।